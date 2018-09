Link kopiert

In Old Trafford gab es etwas zu feiern, obwohl Manchester United gegen Wolverhampton nur 1:1 spielte. Erstmals nach fünf Monaten war Ex-Trainer Alex Ferguson wieder zu Gast in seinem Stadion. „Es ist großartig, zurück zu sein“, sagte der 76-Jährige, der im Mai eine Gehirnblutung erlitten hatte. Live