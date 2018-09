Link kopiert

Österreichs Tischtennis-Asse haben ihre zweijährige EM-Medaillenflaute in Alicante eindrucksvoll beendet. Mit je einmal Gold und Bronze sowie zweimal Silber gab es das viertbeste ÖTTV-Abschneiden in der EM-Geschichte, von der Medaillenanzahl her waren es nur 2005 und 2018 mit jeweils fünf Medaillen