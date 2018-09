Link kopiert

Vor dem GP von Russland in Sotschi am Sonntag gab Sauber bekannt, dass der Formel-1-Rennstall den Schweden Marcus Ericsson durch Antonio Giovinazzi ersetzen wird. Der Italiener wird also Teamkollege von Kimi Räikkönen, der im Tausch für Charles Leclerc von Ferrari zu Sauber zurückkehrt.