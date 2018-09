Link kopiert

Es ist fast ein wenig grotesk: Der Zuschlag der Fußball-WM 2006 an Deutschland ist nach wie vor unter Verdacht der Korruption, ungeachtet des folgenden „Sommermärchens“. 18 Jahre nach der WM 2006 wird es in Deutschland also 2024 wieder ein Fußball-Großereignis geben. Und das, so meinte Reinhard Grin