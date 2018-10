Link kopiert

Die Spanierin Ana Carrasco schreibt Motorrad-Geschichte. Beim Saisonfinale der Supersport-300-Serie in Magny-Cours sicherte sich die 21-Jährige als erste Frau den WM-Titel in einer Solo-Klasse. In Frankreich genügte Carrasco ein 13. Platz, um mit einem Punkt Vorsprung auf ihren Landsmann Mika Perez