Simona Halep, die Nr. 1 der Welt, gab beim Turnier in Peking in der ersten Runde wegen Rückenbeschwerden auf. Sie will ihren MastersStart nicht gefährden.

Chengdu (ATP), Finale: Tomic (AUS)– Fognini (ITA/1) 6:1, 3:6, 7:6 (7)

Shenzhen (ATP), Finale: Nishioka (JPN) – Herbert (FRA) 7:5, 2:6, 6:4