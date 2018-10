Link kopiert

Von Karin Sturm aus Sotschi

Mercedes-Sportchef Toto Wolff hatte es im Prinzip schon am Samstag angekündigt, nachdem sich Vorjahressieger Valtteri Bottas in Sotschi etwas überraschend die Pole-Position vor Lewis Hamilton gesichert hatte: „So sehr ich als Racer eigentlich gegen Teamorder bin, so ungern