Link kopiert

Noch am Montag war die Stallorder von Mercedes beim GP von Russland Tagesgespräch. Valtteri Bottas musste Lewis Hamilton vorbeilassen. In Anbetracht des WM-Titelkampfes eine kluge Entscheidung. Mit Stallorder hat sich natürlich noch kein Team beliebt gemacht. Aber Toto Wolff brachte es am Ende auf d