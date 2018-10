Link kopiert

Von Michael Perl

Zum zehnten Mal findet am Samstag der Kindermarathon in Bregenz statt. Er dient als Eröffungsevent für den 3-Länder-Marathon und gibt bewegungsbegeisterten Kindern die Möglichkeit, sich mit Gleichaltrigen im Bregenzer Casinostadion zu matchen. Dass Bewegung an Wertigkeit gewonnen hat