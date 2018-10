Link kopiert

Wenn Hallensprecher Reinhard Wittwer im Vorfeld der Partie gegen die Fivers in der Sporthalle am See vom „Lazarett-Duell“ sprach, dann hatte dies durchaus seine Berechtigung. Denn nicht nur die „Roten Teufel“ mussten mit den bereits länger nicht zur Verfügung stehenden Gerald Zeiner, Dominik Schmid