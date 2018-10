Link kopiert

Bayern-Coach Niko Kovac hat das 1:1-Remis gegen Ajax Amsterdam in der Champions League analysiert und sagt vor dem heutigen Bundesliga-Spiel gegen Gladbach: „Wir sind enttäuscht und das soll auch so sein. Aber die Stimmung ist positiv. Wir sind gefestigt. Es ist nicht so, dass es brodelt.“

Deutsche B