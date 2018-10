Link kopiert

Österreichs U19-Team bleibt nach einem 2:2 (0:2) gegen Slowenien im Rennen um ein Ticket für die EM-Endrunde 2019 in Armenien. Zum Abschluss des Qualifikationsturniers geht es in der Gruppe 7 am Dienstag in Telki gegen Gastgeber Ungarn (15.30 Uhr).