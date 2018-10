Link kopiert

Die 900 Fans in der Handball-Arena in Bregenz wurden im wahrsten Sinne des Wortes bis zur letzten Sekunde auf eine harte Probe gestellt. Nach zuletzt erfolgreichen Partien im Europacup und in der Meisterschaft wurden von der Mannschaft von Jörg Lützelberger zwei Punkte gegen das Tabellenschlusslicht