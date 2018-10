Link kopiert

Roger Federer ist für die Erste Bank Open in Wien kein Thema, weil der Superstar alljährlich beim gleichzeitig stattfindenden Event in Basel aufschlägt. Also setzte es sich Herwig Straka, Turnierdirektor des Wiener Stadthallen-Klassikers, für das heurige Spektakel (ab 22. Oktober) zum Ziel, einen an