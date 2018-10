Link kopiert

Nicol Ruprecht ließ am Samstag in Innsbruck erneut keinen Zweifel an ihrer Dominanz in der österreichischen Rhythmischen Gymnastik. Die 26-jährige heurige WM- und EM-Finalistin gewann den Mehrkampf überlegen. Dies bereits zum sechsten Mal hintereinander. Seit 2013 ist Ruprecht in den Einzelbewerben