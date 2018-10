Link kopiert

Rekordverdächtige 53 Medaillen blieben bei der österreichischen Nachwuchs­meis­terschaft in der Sporthalle der Mittelschule Höchst in Vorarl­berg. Zwölf davon funkelten Gold, 14 in Silber und 27 Mal wurde die Bronzemedaille an heimische Sportler verliehen. Das ergab insgesamt den zweiten Platz der L