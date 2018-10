Link kopiert

Von Hannes Mayer

Knapp drei Wochen ist es her, als zuletzt die Bulldogs auf die 99ers trafen. Dornbirn lag damals nach sechs Runden mit zwölf Punkten an dritter Stelle. Sie hatten zwar zuvor aus den beiden Heimspielen gegen Fehervar und Klagenfurt nur einen Punkt geholt, waren aber prächtig in Form.