Link kopiert

Liebe Eishockey-Fans, na also, die Bulldogs haben ihre Niederlagenserie beendet. Neun Mal in Folge gingen sie vor dem Sonntag als Verlierer vom Eis. Das hinterlässt Spuren. Und es wäre verständlich gewesen, wenn die so unglückliche Niederlage vom Freitag in Salzburg mit dem so späten Gegentor die Ne