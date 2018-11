Link kopiert

Der Kader der bosnischen Nationalmannschaft für das Nations-League-Spiel am 15. November in Wien gegen Österreich und das Testmatch drei Tage später in Las Palmas gegen Spanien wird von den beiden Topstars Edin Dzeko (AS Roma) und Miralem Pjanic (Juventus) angeführt. Kein Platz im 24-Mann-Aufgebot w