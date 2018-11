Link kopiert

ÖFB-Kader für die Nations-League-Spiele am 15. November in Wien gegen Bosnien-Herzegowina und am 18. November in Belfast gegen Nordirland:

Tor:

Heinz Lindner (GC Zürich), Cican Stankovic (Salzburg), Richard Strebinger (Rapid).

Abwehr:

David Alaba (Bayern München), Aleksandar Dragovic (Leverkusen), Mart