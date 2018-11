Österreich ist in der Liga der Sitzenbleiber













Link kopiert

Von Hubert Gigler, Claus Hollmann, Michael Lorber und Harald Schume

Drei von vier Gruppenspielen in der Liga B der UEFA Nations League sind absolviert. Und es gibt erste nennenswerte Erkenntnisse: Bosnien-Herzegowina wird nach dem gestrigen 0:0 in Wien als Gruppensieger in die höchste Liga aufsteigen