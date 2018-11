Link kopiert

Von Michael Lorber

Enttäuscht nahm das ÖFB-Team das 0:0 gegen Bosnien zur Kenntnis. Damit hat das abschließende Nations-League-Spiel in Nordirland am Sonntag (18 Uhr) keinen Einfluss mehr auf das Endergebnis. Bosnien steigt in Liga A auf, Österreich verbleibt in Liga B, Nordirland steigt in Liga C ab