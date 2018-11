Link kopiert

What’s up, Hockeyfans? Egal ob wir die Reisen zu den Auswärtsspielen per Flugzeug oder Bus bestreiten, beides hat seine Herausforderungen. In unserer Liga reisen wir aufgrund unserer geografischen Lage rund 8000 Kilometer mehr als andere Teams, und da kommen vereinzelte Flugreisen natürlich gelegen.