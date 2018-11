Schumacher und Vettel in einem Team













Link kopiert

Bei dem am 19. und 20. Jänner stattfindenden „Race of Champions“ in Mexiko-Stadt werden Formel-3-Europameister Mick Schumacher sowie Formel-1-Vizeweltmeister Sebastian Vettel das Team Deutschland bilden. Vettel hatte mit Micks Vater, dem Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, ab 2007 sechs S