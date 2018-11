Link kopiert

Ergebnis des ersten Trainings für die Herren-Abfahrt am Samstag (20.15 Uhr MEZ/live in ORF eins) in Lake Louise:

1. Christof Innerhofer (ITA) 1:47,57 2. Matthias Mayer (AUT) + 0,08 3. Otmar Striedinger (AUT) + 0,44 4. Kjetil Jansrud (NOR) + 0,66 5. Dominik Schwaiger (GER) +0,76 6. Johan Clarey (FR