Link kopiert

Der Skihang von Lake Louise ist in die kanadischen Rocky Mountains eingebettet, doch wehte dort in den vergangenen Jahren vorrangig eine norwegische Fahne. Das rührt daher, dass sich die „Elche“ Aksel Lund Svindal und Kjetil Jansrud in der Provinz Albert pudelwohl fühlen. Zahlen belegen das: Svindal