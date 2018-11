Link kopiert

Obwohl er noch an einer Handverletzung laboriert, will Doppelweltmeister Wolfgang Kindl unter dem Motto „Durchbeißen“ am Wochenende beim Weltcup-Auftakt in Igls aufs Podest. Mit Olympiasieger David Gleirscher hat der ÖRV noch ein zweites Ass im Ärmel.