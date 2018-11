Link kopiert

Hundert Fahrerinnen wollen in die „W Series“

MOTORSPORT. Mehr als hundert Fahrerinnen haben sich für die Frauen-Rennserie „W Series“ beworben. 18 Frauen werden in der am 3. Mai 2019 in Hockenheim beginnenden Serie, die in Formel-3-Boliden bestritten wird, an den Start gehen.

