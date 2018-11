Link kopiert

Von Michael Schuen

Es stimmt schon, dass mit dem Ausfall von Lindsey Vonn jene Dame in Kanada nicht dabei ist, die schon ein Abo auf Siege in den kanadischen Rockies gelöst hat. Es ist aber nicht so, dass die Abfahrt im Nationalpark den österreichischen Ski-Damen nicht liegen würde. Hier schaffte Cor