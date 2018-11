Link kopiert

Von Hubert Gigler

Die Dramatik war atemberaubend, der Jubel ohrenbetäubend. Als das Tor fiel, das Salzburg in die K.o.-Phase der Europa League beförderte, schien die mit 29.520 Zuschauern zum vierten Mal in diesem Jahr ausverkaufte Arena in Wals-Siezenheim aus allen Nähten zu platzen. Der Treffer von