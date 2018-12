Im Prater blühen die Bäume, in Klagenfurt steht ein Wald













Link kopiert

Am Sonntag erfährt Europa und damit auch Österreich, welche Teams in der Qualifikation für die EM 2020 aufeinandertreffen. In Dublin wird gelost, das steht ebenso fest wie die bedauerliche Tatsache, dass das Happel-Stadion im Wiener Prater im Juni und September wegen Konzerten nicht für das Fußball-