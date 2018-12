Kraft in Qualifikation Zehnter













Stefan Kraft (Bild) sprang als bester Österreicher in der Qualifikation für das Weltcupspringen in Nischnij Tagil auf Rang zehn (125 m), Daniel Huber (120 m) wurde Zwölfter, vier Österreicher schafften es in den Bewerb. Quali-Sieger: Piotr Zyla (POL). GEPA