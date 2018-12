Link kopiert

Liverpools Start in die Premier-League-Saison ist historisch gut. Noch nie hatte der Klub aus der Heimatstadt der Beatles nach 16 Spielen mehr Punkte auf dem Konto, die Tabellenführung in der für viele besten Liga der Welt gibt es für die Mannschaft von Jürgen Klopp noch dazu. In der Champions Leagu