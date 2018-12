Link kopiert

Von Günther Böhler

Ausverkauft! Diese seltene Ankündigung wird es wohl am heutigen Abend in der Lustenauer Rheinhalle geben. Wie immer – Spiel eins vor fünf Wochen lockte knapp 4500 Fans in die Vorarlberghalle – will sich keiner das ewig junge Duell zwischen den Erzrivalen EHC Lustenau und VEU Feldki