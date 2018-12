Link kopiert

Der RHC Dornbirn hat sich nach der 4:10-Niederlage in Genf rehabilitiert. Die Messestädter besiegten in der eigenen Halle den SC Thunerstern dank Treffer von Kilian Hagspiel (Foto/3), Alberto Gomez (2) und Albert Garcia mit 6:4. In der Tabelle der NLA klettert der RHC Dornbirn auf den vierten Platz.