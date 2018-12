Bregenz klammert sich an die letzte Chance













Bregenz Handball kann doch noch gewinnen. Doch der erste Erfolg nach fünf sieglosen Spielen könnte zu spät kommen im Kampf um die Teilnahme an der Bonusrunde. Am abschließenden Spieltag müssen die Bregenzer am Freitag gegen Graz zuhause gewinnen und auf einen Umfaller von Schwaz bei den Fivers hoffe