Link kopiert

Von Christian Höpperger

Weihnachten kann kommen! Bregenz HB machte sich am Samstagabend selbst das größte Geschenk, besiegte vor 1200 Fans in der Handballarena Rieden-Vorkloster die HSG Graz 22:16 (10:6) und steigt damit im letzten Moment in den elitären Kreis der Top Fünf der HLA-Bonusrunde auf. Die