Link kopiert

Von Michael Schuen

Es war für Österreichs Motorsport so etwas wie ein Jahrhundertereignis, als Matthias Walkner im Jänner 2018 die Rallye Dakar in Südamerika als Sieger beendete. Denn das hatte vor ihm noch kein Österreicher mit dem Motorrad geschafft. Was folgte, war ein bewegtes Jahr, in jeder Hins