Thomas Vanek, geboren am 19. Jänner 1984 in Baden bei Wien, aufgewachsen in Zell/See und Graz.

Familienstand: verheiratet mit Ashley, drei Kinder.

NHL-Debüt: 5. Oktober 2005 für Buffalo Sabres.

NHL-Karriere: 999 Spiele, 363 Tore, 406 Assists.

NHL-Statistiken, Spiele: 1. Gordie Howe 1767, 2. Mark Messier