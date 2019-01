Link kopiert

Von Hannes Mayer

Das Derby gegen Innsbruck war eine Partie, in der für die Bulldogs von Anfang an alles schief lief. Denn obwohl den dezimierten Dornbirnern sichtlich die Frische fehlte, hätte das Spiel durchaus auch einen anderen Verlauf nehmen können. So vergab der DEC zu Beginn der Partie gleich m