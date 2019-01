Link kopiert

In ihrem letzten Spiel mussten die Harder eine 1:4-Niederlage gegen Hohenems einstecken. Damit erreichten sie den dritten Rang und müssen am Finaltag zusehen. Pfullendorf holte sich ohne Niederlage den Sieg vor Hohenems. In der ersten Halbfinalgruppe setzten sich Wolfurt und Heimenkirch durch.