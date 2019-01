Link kopiert

Von Hannes Mayer

Zum ersten Mal seit der EBEL-Zugehörigkeit hat Dornbirn zweistellig in einem Spiel getroffen. Zehn Mal trafen die Mannen von Dave MacQueen gestern in Zagreb gegen die Jugendauswahl, die für den finanziell schwer angeschlagenen Tabellenletzten aufläuft. Die Partie in der kroatischen H