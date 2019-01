Link kopiert

Von Michael Schuen und Joschi Kopp

Christian Fink, der Fachmann für Knieoperationen für Österreichs Ski-Elite, war ohnehin in der Klinik in Hochrum. Die Operation von Stephanie Brunner, die sich am Freitag im Training das Kreuzband gerissen hatte, stand an. Und ein wenig makaber ist es schon, dass er