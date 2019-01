Link kopiert

Am Ostende Hernings, kurz vor der Auffahrt in Richtung Silkeborg, befindet sich Dänemarks „største ski butik“. Ungelogen. In einer Gegend, deren höchste Erhebung eine Autobahnbrücke ist, steht das größte Skigeschäft und der Parkplatz ist immer zumindest gut gefüllt. Wie auch der vor der Jyske Bank B