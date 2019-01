Link kopiert

Eine Pausenansprache von Thomas Vanek hat die Detroit Red Wings am Dienstag in der National Hockey League (NHL) offenbar ausreichend aufgerüttelt. Österreichs Eishockeystar ergriff im Heimspiel gegen die Anaheim Ducks in der zweiten Drittelpause beim Stand von 0:1 das Wort – es folgte ein starkes Sc