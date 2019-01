Link kopiert

Die deutschen Handballer treffen in der WM-Hauptrunde auf Europameister Spanien. Der ehemalige Weltmeister löste das Ticket für die zweite Turnierphase durch ein 32:21 (13:12) in München gegen Mazedonien. Mitfavorit Kroatien stand schon zuvor als deutscher Gegner in der am Samstag beginnenden Hauptr