Link kopiert

Sie haben sich bei der Abfahrt Ende November in Lake Louise einen Knorpelbruch im rechten Knie zugezogen. Trotzdem standen Sie eine Woche später beim Rennen in St. Moritz noch am Start. Keine gute Entscheidung, oder?

CORNELIA HÜTTER: Definitiv nein. Das würde ich auch nie mehr in meinem Leben machen.