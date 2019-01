VEU klebt Pech an den Fersen













Von Günther Böhler

Asiago Hockey bleibt in der Alps Hockey League (AHL) für die VEU Feldkirch weiter unbezwingbar. Auch im insgesamt elften Aufeinandertreffen – inklusive Master-Round und Play-off in der Saison 2016/17 – zogen die Montfortstädter den Kürzen. Beim 4:5 n.P. in der Vorarlberghalle fehlt