Der FC Barcelona und Real Madrid eröffnen heute den „Clasico“-Reigen. Im Hinspiel des spanischen Cup-Halbfinales haben die Katalanen Heimrecht. Die Entscheidung über den Aufstieg fällt am 27. Februar in Madrid. Gleich danach empfängt Real den großen Rivalen in der Liga, die beiden Kontrahenten treff