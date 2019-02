Link kopiert

SCR Altach trifft im Testspiel auf Salzburg

Im heutigen Testspiel (14.30 Uhr) trifft SCR Altach auswärts auf RB Salzburg. Es ist das erste Duell gegen einen dirkten Ligakonkurrenten in der Vorbereitung. Der Tabellenführer kam erst am Wochenende vom Trainingslager in Portugal zurück.

